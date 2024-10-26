محافظ سوهاج يوجه بتقليل اغتراب الفئات الطبية الفنية والتمريض

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج تقليل اغتراب العاملين من الفئات الطبية الفنية والتمريض بالمحافظة، وذلك استمرارًا لقراراته الداعمة لأبنائه العاملين بمختلف القطاعات، وإيمانًا منه بأهمية تحقيق الإستقرار النفسي والإجتماعي لهم ومراعاة للبعد الإنساني وتقليل الأعباء المالية.

وأوضح المحافظ، أن ذلك سيتم وفق آليات وضوابط يتم صياغتها ووضعها عن طريق لجنة مختصة من ديوان عام المحافظة، ومديرية الصحة وذلك للصالح العام، مؤكدًا على دعمه التام لكافة الجهود التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع الصحي.

وثمن الدكتورعمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج اهتمام ودعم المحافظ المتواصل للقطاع الصحي وتذليله كافة العقبات التي قد تؤثر علي تقديم الخدمة الطبية، لافتًا إلى المتابعة المستمرة واليومية للمحافظ للقطاع الصحي بالمحافظة.