بالفيديو.. خبير عسكري: إسرائيل تدمر المنازل لاستكشاف مواقع حزب الله الصاروخية

قال العميد ركن مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن لبنان يعيش نزيف قوي وضخم نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للبشر، وكذلك استهداف البيئة الحاضنة بالشعب اللبناني.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا مكان للتسويات حتى الآن، إذ أن هناك قلة في الزيارات بهذا الشأن، بالإضافة إلى التباعد بين الأطراف، وأن الجميع يصر على أهداف تصعيدية، متابعا: «إسرائيل ما زالت تستهدف بيروت وضواحيها، والتصعيد جنوبا، حيث توغلت ببعض القرى بالقطاع الشرقي 1.5 كم».

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت المنازل والمبان، محاولة بذلك استكشاف أماكن قواعد حزب الله الصاروخية، ولا زالت إسرائيل تتوغل بشكل بطيء في قرى لبنان، مواصلا: «بالنسبة لحزب الله فإنه يُحاول الحفاظ على رمايته التدميرية من 20 إلى 100 كم في شمال إسرائيل، بالإضافة لتحليق المسيرات يوميا بهدف استعمالها للتشبع الثلاثي».

واستكمل الخبير الاستراتيجي: «يُقصد بالتشبع الثلاثي رمي صاروخي خفيف وطائرات مسيرة إلى داخل إسرائيل لتضليل منظومة القبة الحديدية واستغلال شظايا الاعتراض كسلاح للضرب».