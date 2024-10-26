تشكيل نابولي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعداداً لمواجهة فريق ليتشي، اليوم السبت في الرابعة عصراً، في المباراة التي تُقام على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لموسم 2024/25.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، ماريو روي أوليفيرا.

خط الوسط: أندريه أجويسا، بيلي جيلمور، ديفيد نيريس، سكوت ماكتومناي، سيريل نجونجي.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

يدخل نابولي هذه المباراة بمعنويات عالية، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر أربع مواجهات له أمام ليتشي، محققاً انتصارين وتعادلين. كما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين ضد ليتشي. ورغم ذلك، لم يتمكن نابولي من إنهاء آخر ثلاث مواجهات بينهما دون استقبال أهداف