محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية لـ 575 معلمًا

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، والتي شهدت تقدم 633 معلم، اجتاز منها الاختبارات 575 معلم عقب تقديم ملفات إنجاز مطابقة للضوابط والشروط المنظمة، مقدمًا شكره للجهود المبذولة والمتميزة التي يقوم بها العاملين بالقطاع التعليمي، والذي يشهد اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخلق أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة العمل والبناء، مع بث روح التفانى والتعاون وبذل قصارى الجهد فى ظل السياسات الجديدة بوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف .

تشكيل لجنة الوظائف الإشرافية لتقديم ملف الإنجاز للوظائف الشاغرة

أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان تم تشكيل لجنة الوظائف الإشرافية لتقديم ملف الإنجاز للوظائف الشاغرة، والتجديد والخاضعة للقانون رقم 155 لسنة 2007، واللائحة التنفيذية وتعديلاتها (الإدارة التعليمية، الإدارة المدرسية، وظائف التوجيه الفني).

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المسابقة تمثلت فى اختيار مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة ثانوي عام وفني، ولغات وتربية خاصة، وإعدادي وابتدائي، فضلًا عن هيئات التوجيه والتي تضم موجه وموجه عام وموجه أول.