محافظ أسوان يعتمد ترقية أعضاء هيئة التعليم من شاغلي وظائف المعلمين

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسون ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظيفة الأعلى من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك أثناء قيام المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بعرض الكشوف الخاصة بأعضاء هيئة التعليم الذين سيتم ترقيتهم على المحافظ، والذي أشار إلى أن اعتماد قرار الترقية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية وتطوير التعليم حيث تم اعتماد ترقية 6379 عضوًا.

وأكد المحافظ، أن قطاع التعليم يشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية، والدعم المستمر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق والتعاون مع الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى عملية تعليمية تتوافر لها كافة مقومات النجاح.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي، أن اعتماد الترقية يأتي وفقًا للقرار الوزاري رقم 168 الصادر في سبتمبر المنقضي للمستحقين للترقية الذين استوفوا متطلبات الترقية طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وأيضًا قرار وزير التربية والتعليم رقم 145 والصادر في أغسطس الماضي بشأن اتخاذ إجراءات تعيين المعلمين الأخصائين المساعدين عقب استفاؤهم متطلبات منح شهادة الصلاحية اللازمة بوظيفة معلم / أخصائي (دفعة يناير- مايو 2024).

استيفاء برامج التنمية المهنية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان إلى أن كل من تم ترقيتهم استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للتعليم، وهي وفقًا لشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفية الأعلى طبقًا لأحكام القانون سالف الذكر.