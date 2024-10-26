براءة متهم من هتك عرض فتاة في مصر القديمة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري، حكمها ببراءة شخص من تهمة هتك عرض فتاة بمصر القديمة، وحملت القضية رقم ٧٤٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ٢٥٨٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب القاهرة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، مصطفى م.، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٧/٦بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها حبيبة م.، حال كونها طفلة تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً ، وكان ذلك بالقوة بأن تحسس بيده جسدها وأمسك منطقة حساسة من جسدها.

وكشف مجري التحريات، محمد فايز، نقيب شرطة، رئيس دورية قسم شرطة مصر القديمة سابقاً، ضابط بوحدة مرور مصر القديمة حاليا، أنه على إثر تلقيه بلاغ من الشاهدة الأولى قصد محل الواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.