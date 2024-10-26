بالصور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفل غنائي بالقاهرة الجديدة

أحيا الميجا ستار تامر عاشور واحدة من أضخم حفلاته بالقاهرة الجديدة بحضور غير مسبوق من آلاف الشباب من مختلف الأعمار.

وبمجرد صعود تامر عاشور على خشبه المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال فقرته التي اشعلها بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تيجي نتراهن" ، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.



ورغم كثافة الجمهور التي تضع الحفل في مقدمه الأكثر جماهيرية لعام 2024 الا أنه لم يشهد أى شكوي أو مضايقات سوى أن الجمهور رفض مغادرة تامر عاشور المسرح وطالبه بتقدم المزيد من أغانيه المحببه لديهم رغم تقديمه لأكثر من ساعتين ونص الساعة من أغانيه الطربية التي أضفت حالة رائعة من الشجن والرومانسية.

وفي ختام الحفل وجه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في انجاح الحفل في مقدمتهم الجمهور الرائع الذي أستمتع بتفاعلهم معه طوال الحفل .

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