برواتب تصل لـ 1700 درهم.. جبران يُسلم مجموعة من الشباب عقود عمل بالإمارات

سلم محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب، كانوا قد تقدموا على فرص العمل هذه، والتي أعلنت عنها “الوزارة” مؤخرًا، ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة المستشار منال عبدالعزيز،وذلك على مهنتي "نجار وحداد مسلح"، برواتب تصل إلى 1700 درهم كل شهر، وذلك لمن اجتاز من المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة،الاختبارات التي شهدها مركز تدريب مهني ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لتحديد مستوى المهارة بالتعاون مع شركات إماراتية، وذلك بمقر الوزارة.

وقال وزير العمل في بيان له، اليوم السبت، إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي، موضحًا أن عمليات الاختبارات، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته، وفي الوقت ذاته صناعة عامل على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه، وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضًا.

ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج، وكذا توفير "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم، وعلى وطنهم مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف جبران، أن الوزارة مستمرة وتنسق مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج لتوفير فرص عمل للشباب المصري في عدد من الدول العربيةوالأوروبية.

ونظمت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، لقاء تسليم العقود والتي تواصلت هاتفيًا مع الشباب الذين تقدموا على هذه الفرص الجديدة أو سجلوا بياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها الوزارة بتوجيه مستمر من وزير العمل، وذلك بشأن التواصل مع الشباب الراغب في العمل بالخارج.

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