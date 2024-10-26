انطلاق مسابقة سينما تك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت صباح اليوم النسخة الرابعة من مسابقة سينما تك بالتعاون مع Gemini Mediaبمشاركة 10 من أصحاب المشروعات الناشئة على هامش فعاليات اليوم الثالث من الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي و اليوم الثاني من فعاليات منصة سيني جونة ، وذلك بهدف تعزيز ادخال ودمج التكنولوجيا في صناعة السينما وايجاد حلول مبتكرة. ولجنة التحكيم لهذا العام تتكون من: طارق الجنايني، يسري نصر الله ، نيللي كريم، أمينة خليل ، محمد فراج ، وعدلي توما.



بدأت المسابقة بتقديم يوستينا سمير ، لمشروع "بانوراما برشا" ، اول مشروع مسرح شارع في صعيد مصر يهدف إلى الربط بين الموهاب المتواجدة في الصعيد والمساعدة على التواصل مع المنتجين والكاستينج في القاهرة عن طريق موقع إلكتروني. وبالتالي إبراز الأماكن الجميلة المتواجدة في صعيد مصر فضلاً عن الأماكن التي تظهر في الأعمال التليفزيونية. ويحلم الفريق بالاشتراك في أعمال فنية أخرى بمهرجانات سينما عالمية مثل : مهرجان كان السينمائي الدولي. وقد سبق لهم الاشتراك بفيلمي رفعت عيني للسما و فيلم ريش.

الفكرة التالية من تقديم بيتر حصب الله وعمر القاضي ،"lost stars "هدف المشروع هو توزيع الافلام في مصر والوطن العربي بطريقة صحيحة لجذب صناع سينما من حول العالم. هو موقع الكتروني يتوفر به كافة طريق الدفع المختلفة لتسهيل عملية التوزيع لصناع السينما.



المشروع الثالث" arise media agency" من تقديم أمل عسكر ، صناعة المحتوى باستختدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو الAiمما يوفر الكثير من الجهد والوقت المبذول وبتكلفة مالية أقل بكثير من تصوير فيلم تقليدي. وتكلفة الفيلم تحسب وفقاً لمدة الفيلم وقدلاتزيد عن "مئة ألف جنيه مصري".



المشروع الرابع "كرتونة ستوديو" من تقديم فادي الخولي ويبحث المشروع فكرة دمج عدد من القصص المختلفة التي تخص الشخصيات التاريخية المعروفة في الأفلام الروائية القصيرة وإذاعتها عبر المنصات الإلكترونية الجديدة. مثل فيلم "بديعة" الذي يناقش قصة راية وسكينة.



المشروع الخامس "Digitized “ من تقديم خالد حميدة، لتجميع كافة المحتوى المصور الخاص بالفنانين وإذاعته من خلال منصة مخصصة. ومن أبرز الفنانين المشاركين حتى الآن: الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين. أما فكرة المشروع السادس "سينما اوديو" للأفلام الصوتية والدوبلاج باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للغتين العربية والانجليزية.

والمشروع السابع "VR Misr" لنقل تجربة حية وحقيقية للاحداث الهامة والكبيرة مثل مهرجان الجونة السينمائي او مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن طريق استخدام تكنولوجيا الMeta verse ويستهدف المشروع صناع السينما من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



المشروع الثامن" Dino tale studio " تقديم فادي محسن ، تقديم تجربة حية للمسرح من قبل تنفيذه على أرض الواقع ممل يسهل عملية الإنتاج والإخراج وبالفعل اشترك فريق Dino في تقديم تلك التجربة لثلاث مسرحيات. والمشروع التاسع "UBR" لتقديم تجربة الألعاب الالكترونية لأفلام الأكشن مثل أفلام هوليوود.

المشروع الأخير "الكشك" هو مشروع قائم ويتخصص فى اتاحه الفرصه للاطفال للظهور فى اعمال فنيه ويساعدهم فى صناعه المحتوى وتعريفهم بالمهن الفنية المختلفة مثل: الاخراج والانتاج والمونتاج.



واختمت فعاليات المسابقة بالإعلان عن الفائزين بالنسخة الرابعة وهم: المركز الأول Arise media و المركز الثاني الكشك و المركز الثالث بانوراما البرشا.