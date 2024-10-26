ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي خلية الاتجار بالنقد الأجنبي إلى جلسة 26 نوفمبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، تاجيل محاكمة 35 متهما وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسه ٢٦ نوفمبر.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
 

بدر محكمة الجنايات تأجيل محاكمة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية إرهابية جماعة إرهابية الإتجار بالنقد الأجنبى خارج الإتجار بالنقد الأجنبى أحكام الدستور والقوانين