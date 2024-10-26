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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طقس الغد.. مائل للحرارة نهارا والصغرى بالقاهرة 18

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تشهد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد 27 أكتوبر 2024، جو مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر أيضا ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأفاد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر عن مخاطر الطقس، إلى أن حالة الطقس غدا تشهد حالة من نشاط الرياح أحيانا في أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

و عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد   لدرجات الحرارة المتوقعة : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18.

توقعات حالة الطقس تتوقع هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة طقس مائل للبرودة ليلا الارصاد الجوية المسطحات المائية الوجة البحري حالة الطقس حالة الطقس غدا شبورة خفيفة شبورة مائية طقس مائل للبرودة