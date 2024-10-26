اليوم.. عرض فيلم رفعت عيني للسما ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

يعرض الليلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 7، فيلم رفعت عيني للسما، حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة مساءً، في قاعة البلازا، وسط حضور لضيوف المهرجان ونجوم الفن والإعلاميين والصحفيين.

ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا بعد عرضه بجولة من المهرجانات الدولية، وحصل الفيلم على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وبطولة مجموعة من الشباب من أبناء قرية البرشا التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا من بينهم هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، ويوستينا سمير.

وبدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 7، بحفل افتتاح المهرجان الخميس الماضي، وتم تكريم الفنان محمود حميدة بجائزة التميز الإبداعي، في حضور نجوم الفن والنقاد والإعلاميين والصحفيين.