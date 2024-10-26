ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة السائق المتهم بدهس لاعبي فريق درجات أكتوبر إلى 2 نوفمبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت  محكمة جنح الشيخ زايد،  بتأجيل اولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 من لاعبي فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر لجلسة ٢ نوفمبر.

إحالة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق الدرجات إلى المحاكمة 


كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد أحالت السائق المتهم بدهس لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر، للمحاكمة الجنائية، بعدما أدلي باعترافات تفصيلية عن الحادث.
وجاء في اعترفات المتهم أمام جهات التحقيق إنه خلال سيره بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي في الطريق صباح يوم الواقعة فوجئ بلاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر أمامه، موضحا أن المصابين كانوا يتسابقون بجوار بعضهم وليس كما هو متعارف عليه بالسير خلف بعضهم.

وتابع  السائق المتهم لم أتعمد دهس المصابين وتعطلت سيارتي بعد الحادث وذهبت لإصلاحها بجوار منزلي في محافظة القليوبية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليّ هناك.
 

الشيخ زايد دهس 7 لاعبين فريق الدرجات أكتوبر نادي 6 أكتوبر السائق إحالة إعترافات تفصيلية جلسات محاكمة جهات التحقيق تأجيل أولى جلسات محاكمة تأجيل أولى جلسات تأجيل محاكمة