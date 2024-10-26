تأجيل محاكمة السائق المتهم بدهس لاعبي فريق درجات أكتوبر إلى 2 نوفمبر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بتأجيل اولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 من لاعبي فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر لجلسة ٢ نوفمبر.

إحالة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق الدرجات إلى المحاكمة



كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد أحالت السائق المتهم بدهس لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر، للمحاكمة الجنائية، بعدما أدلي باعترافات تفصيلية عن الحادث.

وجاء في اعترفات المتهم أمام جهات التحقيق إنه خلال سيره بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي في الطريق صباح يوم الواقعة فوجئ بلاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر أمامه، موضحا أن المصابين كانوا يتسابقون بجوار بعضهم وليس كما هو متعارف عليه بالسير خلف بعضهم.

وتابع السائق المتهم لم أتعمد دهس المصابين وتعطلت سيارتي بعد الحادث وذهبت لإصلاحها بجوار منزلي في محافظة القليوبية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليّ هناك.

