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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند: مصرع وإصابة 10 جنود بعد انقلاب مركبتهم في إقليم كشمير

الجيش الهندي
الجيش الهندي
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أعلن الجيش الهندي مصرع أحد جنوده وإصابة تسعة آخرين عقب انقلاب المركبة العسكرية التي كانوا يستقلونها على الطريق في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم /السبت/، عن الجيش قوله "إن الحادث وقع خلال عملية روتينية كانت تقوم بها القوات"، مشيرا إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، وجميعهم حالتهم مستقرة.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.
 

الجيش الهندى الهند