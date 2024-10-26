الهند: مصرع وإصابة 10 جنود بعد انقلاب مركبتهم في إقليم كشمير

أعلن الجيش الهندي مصرع أحد جنوده وإصابة تسعة آخرين عقب انقلاب المركبة العسكرية التي كانوا يستقلونها على الطريق في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم /السبت/، عن الجيش قوله "إن الحادث وقع خلال عملية روتينية كانت تقوم بها القوات"، مشيرا إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، وجميعهم حالتهم مستقرة.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.

