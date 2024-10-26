وزير الخارجية لنظيره الأوكراني: مصر لم تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني حول عدد من الملفات الإقليمية، على رأسها الوضع في السودان وليبيا وسوريا في مجمل المنطقة، كما تناولا أيضًا قضية الأمن الوجودي لمصر ممثلة في قضية المياه، مؤكدًا أن مصر لم تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا وعابرًا للحدود.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، تحدثت عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعدت التأكيد على موقف مصر الواضح والصريح وهو الموقف المتزمن الذي يرتكز في المقام الأول على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.

واستكمل، جددت دعوة مصر السابقة التي تجسدت في النداء العالمي الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر المناخ وانخراطنا في الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي في إطار القمة الإفريقية وفي إطار المبادرة العربية الممثلة في جامعة الدول للعمل على التوصل لحل سياسي ودبلوماسي مقبول لهذه الأزمة.