جريمة بشعة في أوسيم.. عامل يقتل شقيقه الأكبر بسبب تي شرت

واقعة مأساوية شهدتها منطقة أوسيم بالجيزة عندما أقدم عامل على قتل شقيقه طعنا بسكين المطبخ بسبب قيام المجني عليه بإرتداء التيشرت الخاص بالمتهم وتكراره ارتداء ملابسه رغم تحذيره له.

عامل يقتل شقيقه بسبب التيشرت

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "خالد" 23 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالصدر ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه الأصغر "بكار" 17 سنة، بسبب قيام الضحية بتكرار ارتداء ملابس المتهم، وفي يوم الواقعة رأي المتهم شقيقه الأكبر مرتديا تيشرت ملك له، ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن شقيقه بسلاح أبيض سكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته، جري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم بإرشاده على سلاح الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.