"الحرب لن تجلب سوى الدمار".. ماذا قال الإيرانيون بعد الهجوم الإسرائيلي على طهران؟

تتصاعد الدعوات داخل إيران، خاصة من الموالين المتشددين للنظام، للرد السريع على الضربات الجوية الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت.

في المقابل، يعبر العديد من الإيرانيين عن تحذيرهم من تصعيد أكبر ويطالبون بإنهاء النزاع.

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران "مُلزمة بالدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات أجنبية، وفقًا لحقها الطبيعي في الدفاع عن النفس"، وأكدت على مسؤولية دول المنطقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

عبد الله گنجي، الصحفي السابق لجريدة جوان المرتبطة بالحرس الثوري، قال في تغريدة: "يجب أن يتلقى الصهاينة الرد الآن حتى لو تمكنوا من إسقاط صاروخ أمريكي واحد في إيران، ولو في موقع غير مهم، سرعة رد إيران هي مكون من قوتنا وستؤدي إلى تعطيل الهجمات المستقبلية".

لكن الردود على تصريحاته لم تكن موحدة، حيث عبّر العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم للدخول في حرب، مؤكدين أن الحرب لن تجلب سوى الدمار للطرفين.

وجاء في إحدى الردود: "لماذا أنت حريص جدًا على إشراك إيران في الحرب؟ الحرب لن تجلب سوى الدمار لك".

البرلماني المتشدد أمير حسين سابتي قال: "الأمن المستدام يعتمد على القوة والرد القوي على أي خطأ من العدو"، لكن معظم التعليقات على تغريدته كانت معارضة لاستمرارية الصراع. وجاء في أحد التعليقات: "الصراع المباشر مع إسرائيل سيعجل بسقوط إيران من الداخل".

على الجانب الآخر، بعض السياسيين دعوا إلى إنهاء الصراع، هاشمات الله فلاحت بيشه، رئيس سابق للجنة الأمن القومي في البرلمان، غرد بأن الهدف من الهجمات هو ردع إيران وإنهاء دائرة الانتقام.

الآراء في الشارع الإيراني تعكس الانقسام بشأن كيفية التعامل مع الضربات، حيث أشار بعض الناشطين إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل أهمية الضربات الجوية في وسائل الإعلام الرسمية لتجنب الرد العسكري.