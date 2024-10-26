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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 6 مخالفات تموينية لمحال تجارية بالحامول

بمركز الحامول

اللواء علاء عبدالمعطي
اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لمخالفات تموينية تضمنت "3 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، ومحضر عدم نظافة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

شدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ توفير السلع الغذائية الأساسية كفرالشيخ تحرير محاضر تموينية بكفر الشيخ مديرية التموين بكفر الشيخ