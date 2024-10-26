مدبولي: تدبير 100 مليون جنيه للانتهاء من تطوير قصر ثقافة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عددًا من المصانع الكبيرة والمهمة بمحافظة السويس منهم من يقوم بإنتاج ألواح جبسية "كناوف" والذي ساهم في العديد من المشروعات القومية.

وأشار مدبولي، إلى أنه تفقد مصنعًا للأثاث ومصنعًا لإنتاج الطلمبات والذي ينتج حجمًا كبيرًا ويتم تصدير جزء كبير منه لألمانيا وأوروبا ومختلف الدول وتغطية الاحتياج المحلي في مشروعات المياة والصوف الصحي.

ووجه رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم السبت، بتدبير ١٠٠ مليون جنيه للانتهاء من تطوير قصر الثقافة ليكون هدية لأهالي المحافظة.

ولفت مدبولي إلى أن تفقد ممشى السويس، وتم الانتهاء منه خلال شهرين فقط وسيتم افتتاحه اليوم كهدية لأهالي المحافظة في عيدها القومي.