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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: تدبير 100 مليون جنيه للانتهاء من تطوير قصر ثقافة السويس

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عددًا من المصانع الكبيرة والمهمة بمحافظة السويس منهم من يقوم بإنتاج ألواح جبسية "كناوف" والذي ساهم في العديد من المشروعات القومية.

وأشار مدبولي، إلى أنه تفقد مصنعًا للأثاث ومصنعًا لإنتاج الطلمبات والذي ينتج حجمًا كبيرًا ويتم تصدير جزء كبير منه لألمانيا وأوروبا ومختلف الدول وتغطية الاحتياج المحلي في مشروعات المياة والصوف الصحي.

ووجه رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم السبت، بتدبير ١٠٠ مليون جنيه للانتهاء من تطوير قصر الثقافة ليكون هدية لأهالي المحافظة.

ولفت مدبولي إلى أن تفقد ممشى السويس، وتم الانتهاء منه خلال شهرين فقط وسيتم افتتاحه اليوم كهدية لأهالي المحافظة في عيدها القومي.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة رئيس الوزراء إلى السويس