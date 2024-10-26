وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 47000 طن بضائع و757 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 39000 طن بضائع و345 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و412 شاحنة و20 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة DSM ROSE علي متنها 31000 طن الومنيوم قادمة من الهند والسفينة دليلة ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسريس وغادرت العبارتين امل ودليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و 335 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة . كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة sofya cozan علي متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1345 راكب بموانيها.