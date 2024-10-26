ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 118 طن مواد بناء مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة إدارة تموين أولاد صقر برئاسة الأستاذ محمد شعير مدير الإدارة والسادة مفتشي الإدارة وتم تحرير المحاضر الأتية :-

·تحرير المحضر رقم ١١٥٠٤ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر ضد سائق سيارة نقل لحيازته كمية من الأسمنت قدرها (60) طن أسمنت مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليم السيارة لمركز شرطة أولاد صقر للعرض على النيابة العامة.

· تحرير المحضر رقم ١١٤٢٧ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر ضد سائق سيارة نقل لحيازته ( ٥٨ ) طن رمل مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة لمركز شرطة أولاد صقر للعرض على النيابة العامة.

·تحرير المحضر رقم ١١٤٢٠ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر ضد سائق سيارة نقل لحيازته ١٥٠٠٠ طوبه بيضاء مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة لمركز شرطة أولاد صقر للعرض على النيابة العامة .

جانب من المضبوطات

IMG_0139
IMG_0139
IMG_0138
IMG_0138
IMG_0137
IMG_0137
عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تموين الشرقية اخبار الشرقية