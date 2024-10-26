ضبط 118 طن مواد بناء مجهولة المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة إدارة تموين أولاد صقر برئاسة الأستاذ محمد شعير مدير الإدارة والسادة مفتشي الإدارة وتم تحرير المحاضر الأتية :-

·تحرير المحضر رقم ١١٥٠٤ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر ضد سائق سيارة نقل لحيازته كمية من الأسمنت قدرها (60) طن أسمنت مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليم السيارة لمركز شرطة أولاد صقر للعرض على النيابة العامة.

· تحرير المحضر رقم ١١٤٢٧ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر ضد سائق سيارة نقل لحيازته ( ٥٨ ) طن رمل مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة لمركز شرطة أولاد صقر للعرض على النيابة العامة.

·تحرير المحضر رقم ١١٤٢٠ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر ضد سائق سيارة نقل لحيازته ١٥٠٠٠ طوبه بيضاء مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة لمركز شرطة أولاد صقر للعرض على النيابة العامة .

جانب من المضبوطات

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