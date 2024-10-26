أعضاء مجلس جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر يقفون حدادا على أرواح شهداء الجلالة

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، الاجتماع الدوري رقم 18 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس، حيث افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث جامعة الجلالة، تعبيرًا عن تضامن الجامعة مع أسر الضحايا والمجتمع الجامعي بأكمله.

وتنشر “البوابة نيوز” أبرز القرارات والموافقات للجلسة الـ18 لجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر كالآتي:-

1 – في بداية الجلسة، قدم رئيس الجامعة وأعضاء المجلس الشكر الجزيل للمهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والجهاز الإداري بالجامعة، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في استضافة الزيارة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجامعة.

2 - وافق المجلس على إنشاء مركز للكتاب الجامعي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وذلك لتوفير المراجع والدوريات العلمية للطلاب والباحثين، وتعزيز البحث العلمي.

3 - كما وافق على تشكيل لجان فحص ملفات الطلاب الجدد الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بالجامعة بشكل مباشر، وذلك لتيسير إجراءات القبول وضمان حصول الكفاءات على الفرصة للالتحاق بالجامعة.

4 - اعتمد المجلس خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2025، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الانتماء لديهم.

5 - الموافقة على خطة أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة للعام الجامعي الجديد، والتي تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال العنف.

6 - أقر المجلس بروتوكولي تعاون جديدين مع وزارة الثقافة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية، وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

7 - وافق المجلس على اعتماد الخطة الإستراتيجية لجامعة طيبة التكنولوجية 2024 / 2029م.

8 - الموافقة على تشكيل لجنة تعديل لائحة الكتاب الجامعي.

9 - وافق المجلس على اعتماد نتيجة الدور الثاني للفرقة الثانية لكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية لمرحلة الدبلوم المهني العالي في تكنولوجيا التخصص للعام الجامعي 2023/ 2024م.

10 - تم خلال الاجتماع تكليف أحمد عبدالجواد، مسؤول الشؤون القانونية بالجامعة، بتسيير أعمال منصب أمين عام الجامعة لمدة ستة أشهر، لحين الانتهاء من إجراءات شغل المنصب، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل الإداري بالجامعة، في إطار الإجراءات المتبعة لشغل الوظيفة بشكل رسمي، حيث سيقوم "أحمد عبدالجواد" بتولي مهام المنصب خلال هذه الفترة الانتقالية، وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عادل زين الدين عن ثقته في كفاءة "عبدالجواد" وخبرته الواسعة، مؤكدًا على أهمية هذا الدور في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، على أهمية هذه القرارات في تطوير الجامعة وتحقيق رؤيتها في أن تكون صرحاً علمياً متميزاً يساهم في بناء المجتمع، كما شدد على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب لتحقيق هذه الرؤية.

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (3)

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (2)

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (1)

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (7)

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (6)

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (5)

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (4)

طيبة

اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية (7)