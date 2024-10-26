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السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام المنيا يبحث طلب إنشاء مدرسة ثانوية تجارية بطهنشا

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة المنيا
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تابع اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، الشكاوى الموجهة إلى الجهات الحكومية المختلفة والعمل على حلها وفق منظومة متكاملة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية. 

حيث بحث سكرتيرعام محافظة المنيا شكاوى وطلبات أهالي مركز المنيا والتى تضمنت توجيه فرع هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أهالي قرية طهنشا لإنشاء مدرسة ثانوية تجارية، وتكثيف الخدمات المرورية، وحملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في شارع الزخرفية بحي جنوب مدينة المنيا، وتوفير أتوبيسين نقل جماعي لخدمة أهالى عزبة شاهين، إلى جانب تقديم المساعدات اللازمة من مديرية التضامن لعدد من الحالات الإنسانية، بما في ذلك تسليم وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كراسي متحركة لطفلين مقدمة من جمعية الجزويت.

جاء ذلك بحضورعامر طه، رئيس مركز المنيا، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة.

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