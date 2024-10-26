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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع انتظام الطلاب بعدد من المدارس| صور

للأطمئنان على سير العملية التعليمية

وكيل تعليم كفرالشيخ
وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد المدارس
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تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة والشهيد محمد الشحات نصر الابتدائية التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ  كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.  
وحرص الدكتور علاء جودة على التأكد من متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ متابعة سير العملية التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ