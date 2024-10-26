المواطنون يصرخون.. طلب إحاطة بشأن سياسات وزارة الكهرباء

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن صرخات المواطنين من سياسات وزارة الكهرباء والتي تمارس ضغط عليهم وتستنزفهم بشكل يهدد السلم والأمن العام.

وأوضح خالد أبو نحول، أن كثير من المواطنين يواجهون سياسة تعسفية من قِبل وزارة الكهرباء، إذ يدفع المواطن مبلغ الممارسة كل شهرين، وفي حالة إلغاء الممارسة سيصبح يتحصل على كهرباء بشكل غير قانوني، وبالتالي سيتحرر ضده محاضر سرقة كهرباء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وزارة الكهرباء سيلغي نظام الممارسة لفئة من المواطنين، بعد أن أدرجت أسماء عدد كبير منهم ضمن كشوف سرقات الكهرباء وسقط عنهم دعم التموين.

وأكد «أبو نحول»، أنه تلقى شكاوى من المواطنين، تؤكد أن المحضر يلغي حصتهم في الدعم التمويني ويسقط عنهم أنواع الدعم الأخرى، وسيدفعون مبلغ 5 آلاف جنيه، وأنه في حالة مطالبة المواطن البسيط الغلبان بدفع 5 آلاف جنيه من أين يتحصل عليهم إذن في ظل الظروف الصعبة ومن أين سيكفي احتياجات أسرته من علاج ومأكل ومشرب.

وبناءً عليه، طالب النائب الحكومة سرعة حل أزمة هؤلاء المواطنين دون ضغط عليهم أو استنزافهم.

