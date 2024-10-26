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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا لمناقشة الجدول الزمنى لصيانة مستشفى الحرم

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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 عقد الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي فى اطار استكمال المشروعات التطويرية الخاصة بجامعة جنوب الوادى اجتماعا لمتابعة ما تم انجازه فى صيانة مستشفى الحرم الجامعى ومناقشة الجدول الزمنى والمكانى لعملية صيانة المستشفى  بحضور الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية  
وشدد رئيس الجامعة  على مضاعفة الجهود ومواصلة الأدوار الحيوية وتحقيق الإنجازات للمساهمة في تطوير مستشفى الحرم الجامعى بما يحقق الراحة للمرضى .. مؤكداً دعم الجامعة للجهد المبذول في مشاريع الصيانة  وغيرها من المشاريع. واوصى بتشكيل لجنة من المختصين لمتابعة تطور العمل بمستشفى الحرم الجامعى 
وعلى جانب اخر ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالمنطقة التى تخص الجامعة بالقرب من الجامعة الاهلية وانارة سور الجامعة فى تلك المنطقة  وتوفير خدمة امنية مع وضع كاميرات المراقبة مشيرًا إلى أهمية تحسين البنية التحتية في هذه المناطق لضمان سهولة التنقل لمنسوبى الجامعة وأكد رئيس الجامعة  على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم من توجيهات خلال الاجتماع

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