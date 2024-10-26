"الفاو" تكرم مدير مركز الزراعات التعاقدية

كرم الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والرزاعة (الفاو) والممثل الإقليمى لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتورة هدى رجب أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة ، ضمن الخبراء أصحاب الانجازات في القطاع الزراعي خلال عام ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور د شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الفاو، بمكتبها الإقليمي بالقاهرة، بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2024 الذي يقام هذا العام تحت شعار "الحق في الغذاء"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية في مصر، والمكاتب القطرية للمنظمة في المنطقة العربية، والمنظمات الدولية في مصر، والهيئات الدبلوماسية، والجهات المانحة، وعدد من المستفيدين والإعلاميين وعدد من طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن د هدى رجب أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية حاصلة على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة بتقدير عام بدرجة جيد جداوحصلت على درجة الماجســتير والدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى من جامعة القاهرة.

وتدرجت في الوظائف البحثية والاكاديمية والإدارية من درجة باحث حتى رئيس بحوث ثم عينت وكيلا لمعهد الاقتصاد الزراعى من 2013 الى 2019.

كما تم تكليفها للعمل مديرا لمركز الزراعة التعاقدية وقامت بدور كبير في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية

"رجب" عضو بالجمعية المصرية للاقصاد الزراعى باللجنة الدائمة للترقيات وعضو بلجنة المراجعة بجمعية الاقتصاد الزراعى.

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