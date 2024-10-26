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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة سقطت من البلكونة أثناء نشر الغسيل بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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استعلمت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة عن الحالة الصحية لربة منزل أصيبت، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها، أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة الجيزة، وكشفت تحقيقات النيابة، أن السيدة سقطت بعدما سقط الحاجز الحديدي للشرفة “ حاجز البلكونة”.

سقوط ربة منزل أثناء نشر الغسيل 

كانت بداية الواقعة، تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ربة منزل بنشر الغسيل سقط السور الحديدي للشرفة واختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني، جري نقلها مصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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