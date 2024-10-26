"التثقيف والشمول المالي" ندوة لطلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي ندوة تحت عنوان "التثقيف والشمول المالي" ضمن أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة.

جاء ذلك بالتعاون مع بنك مصر بحضور ليلى أحمد عبد العزيز، رئيس التثقيف المالي والخدمات الإيكولوجية ببنك مصر، والدكتور صدام حسين، وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد عبده عويضة، مدير بنك مصر فرع قنا، ومصطفى السايح، مدير بنك مصر بقنا الجديدة، وآية أحمد أبو المجد مسؤول تطوير خدمات مبادرة رواد النيل.

وخلال الندوة تحدثت ليلى أحمد عبد العزيز، رئيس التثقيف المالي ببنك مصر عن مفهوم الشمول المالي والادخار وأساليب الادخار والتمويل والمدفوعات الرقمية، مؤكدةً أن هذه الندوة تستهدف إكساب مهارات وتغيير سلوكيات واحداث مرونة، مقدمة شرحًا للمنتجات البنكية والتخطيط المالي وإعداد الموازنة الشخصية.

وتناولت آية أحمد بالشرح أهمية ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد وكيفية إقامة مشروع وأهداف مبادرة رواد النيل التي اطلقها البنك المركزي في بناء القدرات المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب محمد عبده عويضة، مدير بنك مصر بقنا عن سعادته بمشاركة الطلاب بهذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية التعرف على مفهوم الشمول المالي والاستفادة من مختلف الخدمات والمنتجات البنكية.

واختتمت الندوة بمنافسات في مجال المعلومات المالية وتوزيع هدايا على الطلاب الفائزين.