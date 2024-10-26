محافظ كفر الشيخ يشدد على توفير أفضل سبل الرعاية للأيتام

زار، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، المؤسسة الإيوائية للبنين بمدينة كفرالشيخ، للوقوف على احتياجات الأيتام، والإطمئنان على مستوي الرعاية والخدمات المقدمة لهم، والتي تضم 34 طفلًا وشابًا من سن 6 أعوام حتى 18 عامًا، بالإضافة إلى"11 شاب رعاية لاحقة" من سن 18 عامًا حتى 26 عامًا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، علي أحوال الأيتام الموجودين بالمؤسسة الإيوائية للبنين والخدمات المقدمة لهم ومستوى النظافة، من خلال تفقده لكافة الغرف من بينها الإقامة والمطبخ للوقوف على إحتياجات الأيتام من بداية انضمامهم إلى المؤسسة والرعاية المقدمة لهم.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الأيتام أمانة في أعناقنا، وعلينا جميعًا أن نسعى لتوفير كل ما احتياجاتهم من رعاية ودعم، مؤكدًا على أهمية التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أفراد المجتمع، مما يسهم في بناء شخصية الأيتام وتنمية قدراتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ع أهمية توفير أفضل رعاية للأيتام، وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية وتوفير مستقبل أفضل لهم، مشيدًا بجهود القائمين على رعاية الأيتام والداعمين لهم.

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