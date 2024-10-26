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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على توفير أفضل سبل الرعاية للأيتام

محافظ كفرالشيخ يزور
محافظ كفرالشيخ يزور المؤسسة الأيوائية للأطفال الأيتام
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زار، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت،  المؤسسة الإيوائية للبنين بمدينة كفرالشيخ، للوقوف على احتياجات الأيتام، والإطمئنان على مستوي الرعاية والخدمات المقدمة لهم، والتي تضم 34 طفلًا وشابًا من سن 6 أعوام حتى 18 عامًا، بالإضافة إلى"11 شاب رعاية لاحقة" من سن 18 عامًا حتى 26 عامًا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، علي أحوال الأيتام الموجودين بالمؤسسة الإيوائية للبنين والخدمات المقدمة لهم ومستوى النظافة، من خلال تفقده لكافة الغرف من بينها الإقامة والمطبخ للوقوف على إحتياجات الأيتام من بداية انضمامهم إلى المؤسسة والرعاية المقدمة لهم.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الأيتام أمانة في أعناقنا، وعلينا جميعًا أن نسعى لتوفير كل ما احتياجاتهم من رعاية ودعم، مؤكدًا على أهمية التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أفراد المجتمع، مما يسهم في بناء شخصية الأيتام وتنمية قدراتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ع أهمية توفير أفضل رعاية للأيتام، وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية وتوفير مستقبل أفضل لهم، مشيدًا بجهود القائمين على رعاية الأيتام والداعمين لهم.

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محافظ كفرالشيخ مؤسسة الأيتام الأيوائية للأطفال بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يشدد على توفير أفضل سبل الرعاية للأيتام اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ