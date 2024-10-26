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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين لسرقتهما شقة سكنية بالشرابية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة الشرابية حبس، عاطلين في سرقة الشقق السكينة4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لسرقتهم شقة سكنية بمنطقة الشرابية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - شاشة تليفزيون) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة العامة التحقيقات.
 

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