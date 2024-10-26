ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين بدار السلام

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الحنائية لكل منهم، ووجهت لهم تهم السرقة والترويع.

والقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 لصوص كونوا تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف بدار السلام.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من بينهم عميلان سيئا النية) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

اتخاذ الإجراءات القانونية 4 عناصر إجرامية أربعة أيام علي ذمة التحقيقات ارتكاب جرائم أسلوب الخطف حبس تشكيل عصابى الهواتف المحمولة