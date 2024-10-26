جبالي يهنئ اليماحى على فوزه برئاسة البرلمان العربي

هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، محمد أحمد اليماحى عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي .

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة عن خالص التهنئة القلبية للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي ، متمنياً لسيادته السداد والتوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً على أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.

كما توجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة فوز مرشحها برئاسة البرلمان العربي.