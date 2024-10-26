أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الإحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وتكريم أوائل الطلاب المتفوقين بمقر قاعة المؤتمرات بالقرية الذكية .

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وسيد الشريف مدير عام الخدمات والشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم والدكتور مصطفى عثمان رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة والعديد من مديري المدارس الحكومية والرسمية وأولياء الأمور والطلاب.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها سلام الشهيد تلاها كلمات الترحيب بالحضور من الدكتورة سحر عبدالمولى ممثل المرأة وكلمة الشباب التقي قدمتها ميرولا إيهاب فضلاً عن كلمات رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ورئيس جمعية المستثمرين ورئيس مجلس الأمناء ومدير القرية الذكية والذين رحبوا بمحافظ أسيوط وقدموا له الشكر على الجهود التي يبذلها في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

وفي كلمته قال محافظ أسيوط إننا جميعاً علينا العمل بجد وإخلاص كل في موقعه لتحدي الصعاب وتخطي التحديات والوصول إلى النجاح والتقدم لنكون قادرين على إستكمال بناء الجمهورية الجديدة خلف قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكداً على قدرة المصريين على التحدي وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق التنمية والازدهار لبلادهم في ظل التلاحم بين كافة أطياف الشعب المصري وهو ما أكدته انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة ستظل درع الوطن وصمام آمنه وأن بشباب وأبناء مصر المخلصين ستظل قوية نعمل جميعاً ليكون المستقبل أفضل مقدماً التهنئة للطلاب المتفوقين والتحية والتقدير لأولياء أمورهم على اهتمامهم بأبنائهم ومثابرتهم للوصول إلى التفوق والحصول على المراكز الأولى متمنياً لهم الإستمرار في التفوق والتميز والنجاح والتقدم.

كما تضمنت الإحتفالية عرض فيلم وثائقي عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والملحمة التاريخية التي خاضها الجيش المصري العظيم كما تم تقديم بعض الاستعراضات والفقرات الفنية حيث تم تقديم اسكتش حواري عن مبادرة "بداية جديد لبناء الإنسان" قدمه "مهرائيل حمدي وآلاء المسلمي" وأوبريت "تحيا مصر" لطلاب معهد اللاسلكي وطلاب المركز العربي للسياحة ونظم المعلومات من إعداد طارق حلمي أعقبه "ميدلي وطني" قدمه طلاب مدرسة أسيوط الجديدة الرسمية لغات ثم فقرات فنية واستعراضية قدمها طلاب المدرسة اليابانية.

وفي نهاية الإحتفال تم تقديم دروع تذكارية لمحافظ أسيوط وبعض الحضور كما تم تكريم الطلاب المتفوقين ومدراء المدارس.