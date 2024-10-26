زيارة لطلاب المدارس إلى معهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس زيارة علمية لطلاب مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات ومدرسة المعدات الثقيلة إلى معهد الاستزراع السمكي، لتعريفهم بأهمية قطاع الاستزراع السمكي وتفاصيل عملياته، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على دور الجامعة في تعزيز الوعي البيئي وتقديم أنشطة تعليمية تربط بين التعليم المدرسي والجامعي، مشيرًا إلى أهمية إطلاع الطلاب على مشاريع الاستزراع السمكي كجزء من رؤية التنمية المستدامة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي على أن هذه الجولات تساهم في نشر الثقافة البيئية لدى الطلاب وتعزز إدراكهم لمجالات تنموية مبتكرة تسهم في تحسين سبل الإنتاج الغذائي.

جاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي، والدكتورة مرفت على ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي رافقتهم في الجولة يرافقها الدكتورة آية عرفات المدرس المساعد بالمعهد، حيث قدموا لهم شرحًا عن المعهد وأقسامه وأنشطته المختلفة، كما تم تعريف الطلاب بأنواع الأسماك المختلفة وكيفية تغذيتها ورعايتها، مع إلقاء الضوء على نظم الاستزراع المتبعة في المعهد.

تضمنت الجولة زيارة وحدات التربية والتفريخ، حيث أتيحت للطلاب فرصة مشاهدة الأنواع المختلفة من الأسماك في الأحواض، مما أثرى معلوماتهم حول طبيعة بيئة الاستزراع السمكي وأساليب تطوير الإنتاج فيها.

أشرفت على تنظيم الزيارة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس.

تأتي هذه الزيارة في إطار في تعزيز الوعي العلمي والثقافي للطلاب وربطهم بمشاريع تطبيقية حيوية.