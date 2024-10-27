كأس إنتركونتيننتال.. وفد ثلاثي من مجلس إدارة الأهلي لاستقبال بعثة العين الإماراتي

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تشكيل وفد يضم المهندس محمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي لاستقبال بعثة نادي العين الإماراتي عند الوصول مساء اليوم بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم المصرية والإماراتيه والعربية الكلاسيكو العربي والقمة المثيرة في مباراة الأهلي والعين الإماراتي بربع نهائي كأس القارات للأندية 2024 “إنتركونتيننتال”

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين

نقدم لكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين والتي تأتي كالتالي:

تردد قناة ON TIME SPORTS 1

قمر صناعي نايل سات

الاستقطاب عمودي H

الترميز 27500

التردد: 11861

القمر صناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي H

معدل ترميز 27500

تردد قناة AD SPORTS HD 1

قمر صناعي نايل سات

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

التردد: 11411

قمر صناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة MBC MASR 2

قمر صناعي نايل سات

الاستقطاب عمودي H

الترميز 27500

التردد: 11832

قمر صناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي H

الترميز: 27500