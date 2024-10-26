6 غيابات.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، غياب الحارس الألماني تير شتيجن، وثلاثي خط الدفاع، إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو، بالإضافة إلى مارك بيرنال وفيران توريس؛ وذلك بسبب الإصابة.

ويتواجد لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي على رأس قائمة البلوجرانا أمام الملكي، بجانب الثنائي العائد من الإصابة مؤخرًا، داني أولمو وفرينكي دي يونج.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب مركز الوصافة حتى الآن.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

حراسة المرمى: إيناكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – دومينيجيز.

خط الوسط: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال.