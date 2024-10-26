إصابة 6 أشخاص سقط بهم أسانسير من الطابق التاسع بالغربية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحاجات وكسور، وجروح متفرقة، جراء سقوط اسانسير من الطابق التاسع بأحد الأبراج السكنية الكائنة بمنطقة محلة البرج، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط اسانسير من الطابق التاسع، بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة محلة البرج بالمحلة الكبرى، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين سقوط اسانسير من الطابق التاسع، خاص بأحد الأبراج السكنية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحاجات وكسور وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.