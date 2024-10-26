رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية يعقد اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم الـ34

يعقد رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية اللواء حازم حسني اجتماعا موسعا مع اللجنة المنظمة الدولية للرماية للوقوف علي الاستعدادت النهائية وتجهيز ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر لاستضافة بطولة العالم رقم 34 للرماية، والتي من المقرر أن تبدأ التدريبات الرسمية للبطولة غداً الأحد 27 اكتوبر.

وتنطلق فعاليات بطولة العالم للرماية يوم الأثنين المقبل 28 أكتوبر الجاري وحتى يوم 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامى ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهم : البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، أرمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وبحث اللواء حازم حسني كافة استعدادات اللجنة المنظمة للبطولة وكافة تجهيزات الميادين استعداداً لاستضافة البطولة، والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، كما جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في ظل الدعم المستمر من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وجميع الجهات المعنية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل، لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

وقامت اللجنة المنظمة الدولية لبطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، بوضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات الخاصة بانطلاق الفاعليات، وأصبح مُجمع ميادين الرماية جاهزاً لاستقبال الرماة والراميات.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 28 اكتوبر بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك) وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.



يذكر أن منافسات البطولة تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.