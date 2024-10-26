"السينما الوثائقية ودورها في تعليم اللغة الفرنسية" ورشة عمل بجامعة الأقصر

عقدت جامعة الأقصر ورشة عمل لطلاب قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، بعنوان "السينما الوثائقية ودورها في تعليم اللغة الفرنسية"، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن.

حاضر بورشة العمل الدكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وفاليري جيربو، رئيسة المركز المتوسطي والمفوضة من إدارة مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط بمارسيليا والمتخصصة في فن النقد السينمائي.

صقل مهارات الطلاب وتنميتها

وأوضحت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أن هذه الفاعلية تأتي ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وجامعة الأقصر ممثلة في قسم اللغة الفرنسية؛ مشيرةً إلى حرص الجامعة على توفير كافة الأنشطة الداعمة لأبنائنا الطلاب وصقل مهاراتهم وتنميتها، لتأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأعربت الدكتورة مروة الصحن وفاليري جيربو عن عميق شكرهم لكلية الألسن وجامعة الأقصر، لدعمهم الدائم لنشر اللغة والثقافة الفرنسية.

أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور محمد أحمد سيد حمزة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومتابعة الدكتور محمد سلطان، رئيس قسم اللغة الفرنسية، والدكتورة إلهام عيسى، منسق الورشة.

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