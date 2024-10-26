خبير عسكري: حزب الله سيزيد من عملياته كلما زاد الاحتلال توغله في لبنان|فيديو

قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري، إن العمليات التي ينفذها حزب الله كان من المفترض أن يتوقعها العدو الإسرائيلي، طالما فكر باجتياح بري للأراضي اللبنانية، وستزداد هذه العمليات كلما توغل العدو أكثر داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف مشموشي خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يُلاحظ أي تقدم ملموس للكيان الإسرائيلي كونه يتقدم بشكل كر وفر بمعنى أنه يعود وينسحب، مؤكدًا أن الشيء الوحيد الذي نجح فيه هو تدمير كامل للمباني السكنية في القرى الحدودية سواء كانت على تماس مباشر أو على عمق.

وأكد أن المقاومة تعي جيدا طبيعة الجغرافيا التي تقاتل عليها، وتدري أكثر من العدو بشعاب هذه المنطقة، وقد أعدت كل العدة لمواجهتها على كل المستويات، و لم تزل إلى الآن تبلى بلاءً حسنا لجهة استعمال الصواريخ المضادة للمدرعات وألحقت العديد من الخسائر في صفوف العدو.

وتابع، أن حزب الله لا زال يطلق الصواريخ سواء كان على المستعمرات القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية أو في العمق الإسرائيلي، وفي هذا نرى أن نوعية مثل هذه الاستهدافات عادة ما يحرص حزب الله على أن تكون مستهدِفة للقوات الإسرائيلية على خلاف العدو الإسرائيلي الذي يستهدف المباني السكنية.