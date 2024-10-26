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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة القدم النسائية.. مسار يغادر للمغرب للمشاركة في دوري إفريقيا 7 نوفمبر

دوري كرة القدم النسائية
دوري كرة القدم النسائية
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يغادر فريق مسار لكرة القدم النسائية، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر المقبل إلى الرباط ، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2024.

حيث أنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل لتستمر حتى 23 نوفمبر .

ويشارك فريق مسار في دوري كرة الممتاز للسيدات، وتصدر ترتيب الدوري بعد انسحاب أكثر من فريق في المباريات أمامه.

وكانت آخر مباريات فريق مسار أمام دلفي، وفاز فيها 2-0 خلال الجولة الرابعة من دوري الممتاز للسيدات، حيث احتسب مسار فائزًا بعد عدم حضور فريق دلفي. 

مسار دوري أبطال أفريقيا دوري كرة الممتاز للسيدات كرة القدم النسائية