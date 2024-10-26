كرة القدم النسائية.. مسار يغادر للمغرب للمشاركة في دوري إفريقيا 7 نوفمبر

يغادر فريق مسار لكرة القدم النسائية، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر المقبل إلى الرباط ، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2024.

حيث أنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل لتستمر حتى 23 نوفمبر .

ويشارك فريق مسار في دوري كرة الممتاز للسيدات، وتصدر ترتيب الدوري بعد انسحاب أكثر من فريق في المباريات أمامه.

وكانت آخر مباريات فريق مسار أمام دلفي، وفاز فيها 2-0 خلال الجولة الرابعة من دوري الممتاز للسيدات، حيث احتسب مسار فائزًا بعد عدم حضور فريق دلفي.