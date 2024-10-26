ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد من القرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية ،برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في جلسة اليوم السبت ، على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 43 قرية تابعه لمراكز ( السنطة - المحلة الكبري-  زفتي- سمنود - طنطا- قطور- كفر الزيات ) ، وعدد 31 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- قطور- كفر الزيات ) وعدد 247 عزبة تحديث الحيز العمراني تابعة لمراكز (المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- طنطا – قطور- كفر الزيات ).

واكد محافظ الغربية ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100%  للمدن وللقرى 91 % و العزب 63.5 % وجاري انهاء جميع الاحوزه العمرانية وجاري انهاء كافة الاحوزة العمرانية .

وأشار الجندي الى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.

IMG-20241026-WA0040
IMG-20241026-WA0040
IMG-20241026-WA0033
IMG-20241026-WA0033
IMG-20241026-WA0041
IMG-20241026-WA0041
IMG-20241026-WA0038
IMG-20241026-WA0038
اعتماد الاحوزة العمرانية اعتماد المخططات الاستراتيجية التنمية العمرانية التنمية الشاملة