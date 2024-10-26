محافظ الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد من القرى

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية ،برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في جلسة اليوم السبت ، على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 43 قرية تابعه لمراكز ( السنطة - المحلة الكبري- زفتي- سمنود - طنطا- قطور- كفر الزيات ) ، وعدد 31 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- قطور- كفر الزيات ) وعدد 247 عزبة تحديث الحيز العمراني تابعة لمراكز (المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- طنطا – قطور- كفر الزيات ).

واكد محافظ الغربية ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 91 % و العزب 63.5 % وجاري انهاء جميع الاحوزه العمرانية وجاري انهاء كافة الاحوزة العمرانية .

وأشار الجندي الى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.

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