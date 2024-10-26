9 طرق مُجربة وآمنة لفقدان الوزن سريعا

إذا كنت تعاني من الوزن الزائد وترغب في فقدانه بسرعة، فإليك بعض الاستراتيجيات الفعّالة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك:

استخدام أطباق أصغر

وفقا لأيشانكا واهي، أخصائية التغذية، فإن اختيار أطباق أصغر يساعد في التحكم في الحصص بشكل طبيعي. تشير الدراسات إلى أن الناس يميلون لتناول كميات أقل عندما تُقدم الوجبات في أطباق صغيرة، مما يجعل الصحن يبدو ممتلئًا.

تجنب الأكل مباشرة من العلبة

تناول الوجبات الخفيفة من العبوة مباشرة قد يؤدي للإفراط في تناول الطعام. يُفضل تقسيم المحتوى إلى أحجام حصص صغيرة لتجنب هذا السلوك.

تناول الطعام بوعي

استمتع بكل قضمة وتناول الطعام ببطء، مما يمنح دماغك الوقت للتسجيل بامتلاء المعدة. كما يُنصح بتخزين الحلويات بعيدًا عن الأنظار لتقليل الإغراء.

معايير ملء الصحن

حاول ملء نصف الطبق بالخضراوات والسلطات، وربعًا بالبروتينات الخالية من الدهون، وربعًا بالحلويات أو الكربوهيدرات. يساعد هذا التوازن في ضمان شعورك بالشبع لفترة أطول.

تناول الوجبات قبل الشعور بالجوع الشديد

الالتزام بمواعيد تناول الطعام يساهم في التحكم في الشهية. تناول الطعام بانتظام يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتجنب الإفراط في الأكل.

قاعدة 80/20

استمتع بأطعمتك المفضلة بنسبة 20% من نظامك الغذائي، مع التركيز على الخيارات الصحية في بقية الوقت بنسبة 80%. هذه القاعدة تمنحك حرية الاختيار دون الشعور بالحرمان.

شرب الماء وعدم تخطي الوجبات

شرب الكثير من الماء، خصوصًا قبل الوجبات، يساعد في تقليل الوزن. كما يجب عدم تخطي وجبات الطعام للحفاظ على التوازن ومنع الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

تناول الكثير من الخضراوات الملونة

إدخال المزيد من الخضراوات الملونة في نظامك الغذائي يساعد على فقدان الوزن وتحسين الحالة الغذائية. يُنصح بملء 50% من الطبق بالخضراوات.

اختيار عبوات أصغر

استبدل العبوات الكبيرة من الوجبات الخفيفة بعبوات أصغر. هذا يساعدك في التحكم في كمية الطعام المتناول ويقلل من تناول الأطعمة غير الصحية.

بتطبيق هذه النصائح، يمكنك تحسين صحتك وفقدان الوزن بطريقة فعّالة.