محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين والتعامل مع مشاكلهم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشأة القناطر وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط وأطفيح والواحات البحرية للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وقد تنوعت الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاءات التي جاءت بحضور رؤساء المراكز المعنية كالتالي:

تعلقت بعض الشكاوى باستكمال إجراءات التصالح وإيقاف رخصة بناء بقرى جزاية والمناشي وذات الكوم وبرقاش بمركز منشاة القناطر والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بقرى بشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم وإصدار شهادات البيانات ورفع مخلفات القمامة بقرى الحرانية وشبرامنت والمنوات بمركز أبو النمرس وشكوى من قيام مواطن بتربية المواشي بالعقار، مما يؤثر علي الصحة العامة ويبعث روائح للوحدات السكنية المجاورة بقرية الشيخ عتمان وإصدار رخصه بناء بمواصفات مختلفة عن الرخص الصادرة للعقارات بذات الشارع وذلك بمدينة الحوامدية .

كما شملت الشكاوى المقدمة من المواطنين طلب برفع كفاءة طريق مصر اسيوط نطاق قرية مزغونة واستكمال مشروع الصرف الصحي وخطة الإنارة بقربة الشوبك بمركز البدرشين وشكاوى من مخالفات بناء ونزاع على ملكية قطعة أرض وتعديل رخصة بناء واستكمال مشروع الصرف بمركز ومدينة أطفيح وإصدار رخصة بناء لمواطن بقرية برنشت بالعياط وفتح شارع مغلق بقرية القصر بالواحات البحرية والبطء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون بمركز كرداسة.

وقد تم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها على الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية .

وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.