أبرزها زيادة الأجور والمعاشات.. قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويوجه دائما الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة، فضلا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

ويترقب الشارع المصري صدور عدد كبير من القرارات المهمة خلال الساعات المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري، حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.

وأكد الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مطالبا بوضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.

وأشار الرئيس السيسي السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين قائلا: لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل.

وأوضح الرئيس السيسي إذا كان الحديث أو الاتفاق مع صندوق النقد عن برنامج الإصلاح سيضع ضغوطا على الرأي العام بشكل لا يمكن تحمله فهناك أمر مهم للحكومة وهو مراجعة الموقف مع الصندوق.

من جانبه أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعكس إحساس الرئيس بالمواطن المصري بقراءة واقعية لما يعاني منه الشعب المصري.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن الرئيس ليس بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية ونسب التضخم الضاغطة على الشعب المصري، مثمنا توجيهات الرئيس مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ومراعاة توافق الملاحظات مع الظروف الاقتصادية وعدم الضغط على الرأي العام.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن ما اتخذته الحكومة من خطوات لمراجعة الصندوق سيكون له مردود قوي على تراجع الأسعار والتضخم، مشيرا إلى أن هناك قواعد ومعايير دولية تحكم فكر الصندوق في دعم الدول ويستطيع أن يستخدمها لتطوير الاشتراطات والإجراءات في ظل هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.

ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، حيث قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلاً: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.

