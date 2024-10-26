النيابة في "رشوة الخمور": المتهمون استولوا على أكثر من 10 ملايين جنيه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الى امر احالة النيابة العامة في رشوة الجمارك الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.

وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين، حيث اتهمت النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة المتهمين جميعا أنهم في غضون شهر مايو بقسم شرطة مصر القديمة بأنهم طلبوا 10 ملايين جنيه مقابل الإخلال بوظيفتهم الجمركية وتزويرهم للاوراق على خلاف الحقيقة.

وأكد ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى السابع زوروا أوراق على خلاف الحقيقة، مما أنهم استعملوا محررات مزورة وهم يعلمون بتزويرها لصرف تلك البضائع.

وأوضح ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهم السادس عشر قدم رشوة، كما أن المتهم السابع عشر توسط في الرشوة موضوع الاتهام.

وصل منذ قليل الى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير ، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

واقر المتهم الثالث عمرو.ع بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.