جولد بيليون: مرتفعة 1.5%.. 57 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

يستمر سعر الذهب في مصر في التذبذب خلال تداولات اليوم بعد أن استطاع أن يحقق ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بدعم من المكاسب التي سجلها سعر الذهب العالمي وتحقيقه لمستوى تاريخي جديد، حيث يستمر حركة السعر العالمي في السيطرة على تحركات السعر المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3745 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 12 جنيها، حيث اختتم تداولات عند المستوى 3742 جنيها للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند المستوى 3730 جنيها للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاع بمقدار 57 جنيها، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3685 جنيها للجرام، وأغلق الأسبوع عند المستوى 3742 جنيها للجرام.

العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي يبقى سعر أونصة الذهب العالمي الذي يستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية، في الوقت الذي تشهد فيه عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي حيادية في تأثيرها على الأسواق.

حركة سعر الذهب المحلي تتبع نفس التغيرات في سعر الذهب العالمي صعوداً وهبوطاً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يستمر لفترة من الوقت بسبب عدم تأثير عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي، مثل سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي مستقر دون قفزات مفاجئة.

من جهة أخرى فقد أشار رئيس الوزراء المصري أن حركة سعر الصرف الأجنبي منتظمة ولا يوجد تأخير أو تأجيل لدفعات تخص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وأن الدولة منتظمة في سداد فوائد وأقساط الديون، وأن شائعات إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف هو أمر مستبعد.

هذا وصرحت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق منفتح على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم لمصر، وذلك بعد أن طالبت مصر بالتفاوض مع الصندوق من أجل مد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وذلك بسبب التأثير السلبي الكبير على المستهلكين خاصة بعد أن فقدت الدولة دخل كبير من جراء التوترات المحيطة بها.

وأدت هذه التغيرات إلى مزيد من الاستقرار في حركة أسعار الذهب المحلي ليصبح المؤثر الوحيد حالياً هو التغير في سعر الذهب العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وجد الدعم من عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستكمل الذهب المحلي صعوده خلال الأسبوع الماضي حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله لمستويات قياسية، حيث تظهر عوامل التسعير المحلية الأخرى للذهب حيادية تجعل تركيزه ينصب على حركة السعر العالمي.