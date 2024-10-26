في إطار "بداية".. تقديم 4627 خدمة بيطرية مجانية في 8 قرى بالمنيا

نظمت مديرية الطب البيطرى سلسلة من القوافل العلاجية المجانية لتوفير أوجه الدعم والخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية قدمت 4627 خدمة بيطرية مجانية خلال 8 قوافل استهدفت قرى (صندفا بمركز بنى مزار - صفط الغربية والإسماعيلية بمركز المنيا - مغاغة - كفر خزام بديرمواس - العرين القبلية بملوى- منشية الشريعي بمركز سمالوط - ريحانة بمركز أبو قرقاص)، وذلك بهدف تحسين أداء الرعاية البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأشار "بشار" إلى أن فرق التحصين قدمت الخدمات البيطرية حيث شملت خدمات تجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض البروسيلا ومرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعلاج الطيور، لافتاً إلى أن القوافل تضمنت تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.

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