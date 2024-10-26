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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر للطيران: إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى بغداد وأربيل وعمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مصر للطيران في بيان لها، اليوم السبت، عن إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى بغداد وأربيل وعمان.

وأوضحت الشركة، أن هذا القرار جاء في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، حرصًاعلى سلامة الركاب والطاقم.

ودعت مصر للطيران المسافرين المتأثرين بهذا القرار إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء على ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

مصر للطيران مركز خدمة العملاء إلغاء جميع الرحلات بغداد أربيل عمان