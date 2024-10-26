مصر للطيران: إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى بغداد وأربيل وعمان

أعلنت مصر للطيران في بيان لها، اليوم السبت، عن إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى بغداد وأربيل وعمان.

وأوضحت الشركة، أن هذا القرار جاء في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، حرصًاعلى سلامة الركاب والطاقم.